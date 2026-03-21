В Московской хоральной синагоге назвали бытовым хулиганством инцидент с дракой

Накануне массовая драка произошла возле Московской хоральной синагоги на Китай-городе. Молодые люди напали на верующих, которые вышли из здания.

По словам Дригайло, в пятницу около 23:20 из Тора Ми-Цион (молодежное еврейское объединение по развитию еврейской культуры и образования при синагоге) вышла группа студентов. На них напала группа людей из парка «Горка», которые искали бытовую драку. Она закончилась до приезда Росгвардии.

Директор по коммуникациям МХС отметил, что в драке «могли звучать антисемитские выкрики», но лично он их не слышал.

«К тому моменту, как из Росгвардии приехали… естественно, все разошлись. Поэтому это чисто бытовой конфликт, который спровоцирован не очень адекватным поведением людей, которые были в состоянии измененного сознания», — заключил Дригайло.

