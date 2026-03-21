Массовая драка произошла возле Московской хоральной синагоги

По словам очевидца, молодые люди напали на верующих, которые вышли из главной столичной синагоги. На опубликованном видео слышны такие фразы, как «один русский на весь Китай-город» и «что происходит с русским миром?».

Отмечается, что один из молодых людей обещал «посадить на нож» мужчину, который вышел из синагоги. В конце потасовки молодые люди ушли в сторону метро. Причина конфликта неизвестна. По словам автора ролика, речь идет о нападении на почве антисемитизма.

«Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе. Возможно, связано с войной в Иране», — рассказал очевидец.

