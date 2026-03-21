В Мордовии арестовали мужчину, оформившего SIM-карты для украинской разведки

В Мордовии задержан местный житель, который незаконно оформил свыше тысячи сим-карт и создал десять виртуальных станций для кураторов из украинской разведки. Ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщает РИА Новости .

«Федеральной службой безопасности РФ на территории республики Мордовия пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — заявили в ЦОС ФСБ.

Установлено, что житель Саранска наладил через Telegram тайное взаимодействие с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В период с августа по октябрь 2025 года он приобрел у российских провайдеров более тысячи SIM-карт и создал 10 виртуальных телефонных станций. Все это он продал кураторам для совершения преступных действий в отношении соотечественников. Деньги от украинской разведки мужчина получил на криптокошельки для анонимности.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется сбор доказательной базы.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае заключенный инструктировал сокамерника, как отправиться в зону СВО, перейти на сторону киевского режима и убить высокопоставленного российского офицера.

