сегодня в 11:59

ФСБ: на Кубани заключенный подбивал сокамерника уйти на СВО и убить офицера

В Краснодарском крае заключенный инструктировал сокамерника, как отправиться в зону СВО, перейти на сторону киевского режима и убить высокопоставленного российского офицера, сообщает РИА Новости со ссылкой на видео пресс-бюро ФСИН РФ.

«Установлено, что фигурант склонял своего сокамерника заключить контракт с министерством обороны РФ, убыть в зону проведения СВО, где инструктировал убить высокопоставленного российского военнослужащего и перейти на сторону врага для вступления в ВСУ», — рассказал сотрудник ФСБ на видео.

В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 33, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и статьи 275 УК РФ (приготовление к подстрекательству к госизмене).

Ранее ФСБ рассказала об использовании Украиной данных из Telegram в военных целях. Российские военнослужащие регулярно подвергаются опасности из-за использования мессенджера в зоне СВО.

