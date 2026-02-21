ФСБ рассказала об использовании Украиной данных из Telegram в военных целях

Вооруженные силы и спецслужбы Украины используют данные из мессенджера Telegram в военных целях, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в течение последних 3 месяцев российские военные, находящиеся в зоне СВО, неоднократно подвергались опасности из-за использования мессенджера.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство не ведет переговоры с основателем популярного мессенджера Telegram Павлом Дуровым. По его словам, такие контакты имели место быть, но позитивных результатов не дали.

