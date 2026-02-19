Бортников: ФСБ не ведет переговоров с Дуровым о Telegram

Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев поинтересовался у главы ФСБ России Александра Бортникова о том, ведет ли она переговоры с основателем популярного мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Оказалось, что нет. Соответствующее видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале .

Бортников сообщил, что в настоящий момент его служба не ведет никаких диалогов с Дуровым. При этом ранее такие контакты имели место быть, но позитивных результатов они не дали.

По словам главы ФСБ, необходимо заниматься делом, а не отстаивать свободу слова, которую, как он утверждает, никто не ущемляет, поскольку приоритетом является охрана интересов населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет трудностей с публикацией контента в Telegram. По его словам, много иностранцев интересуются президентской повесткой и в интересах страны ее доносить через официальные источники.

