сегодня в 20:41

В Минабе после удара Израиля могли погибнуть 160 школьниц

По заявлению официального представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, в результате удара, осуществленного США и Израилем, в школе города Минаб на юге Ирана могли погибнуть до 160 учениц, сообщает ТАСС со ссылкой на ISNA.

«В городе Минаб погибли 150-160 наших девочек, и это большое преступление», — сказал Багаи.

Израиль ударил по школе в Минабе 28 февраля. В момент совершения преступления внутри здания находились 170 человек.

В итоге сначала появились сообщения о гибели 24 девочек. Затем число жертв выросло до 53 человек.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены американские военные базы.

Военно-морской флот КСИР объявил по УКВ-радио, что судам запрещено пересекать Ормузский пролив.

