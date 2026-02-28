сегодня в 17:08

Число погибших школьниц от удара Израиля выросло до 53 человек

Число девочек, погибших в результате ракетного обстрела иранского города Минаб, достигло 53 человек, сообщает Baza .

На момент удара со стороны Израиля в школе находились 170 детей. Согласно информации официального агентства IRNA, помимо погибших, различные травмы получили 63 школьницы.

По данным местных властей, число жертв ракетного удара еще может вырасти, так как часть детей считаются пропавшими. Спасательные работы на месте разрушенного здания продолжаются.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Также удары по Тегерану совершил Израиль.

Также сообщалось, что после удара по школе в Минабе погибли 24 человека. Но через короткий промежуток времени стало понятно, что число жертв будет расти.

