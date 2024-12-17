В машине депутата Картаполова ищут бомбу после подрыва генерала Кириллова

Неизвестный позвонил в экстренные службы со словами, что его завербовали для подрыва автомобиля председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, сообщает Baza со ссылкой на источник. Это произошло после того, как в Москве взорвали начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Звонивший сказал, что оставил бомбу под днищем автомобиля Картаполова. После этого, по словам анонима, он решил предупредить о готовящемся взрыве машины.

Прямо сейчас транспорт Картаполова, припаркованный в Ружейном переулке в Москве, изучают взрывотехники. На месте также работают полицейские и росгвардейцы.

Ранним утром 17 декабря на Рязанском проспекте погиб генерал Игорь Кириллов и его помощник. По данным Следственного комитета, военнослужащих убило взрывом бомбы, установленной на стоявшем на улице электросамокате. Возбуждено уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).