В Махачкале неизвестные расстреляли бойца ММА Залимхана Юсупова

Бойца поп-ММА Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале. Предварительно, спортсмен получил четыре пули за пристрастие к алкоголю и наркотикам, сообщает Mash .

Юсупов находился в состоянии алкогольного опьянения на улице, когда к нему подошла компания молодых людей. Они начали укорять спортсмена за употребление запрещенных веществ.

В итоге ссора переросла в драку. Неизвестные выстрелили в Юсупова — у него ранения бедра, ноги и руки. Бойца госпитализировали и сделали операцию, он находится в больнице под наблюдением докторов.

Делом занимается полиция. Сотрудники правоохранительных органов ищут стрелков. 29 мая у Юсупова был назначен бой с иранцем Али Хейбати. Теперь неизвестно, сможет ли боец участвовать в нем.

Ранее массовая драка случилась во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) организации Hardcore в Москве. Главным боем вечера была встреча Хейбати с представителем Армении Аркадием Осипяном. Однако после поединка в зале началось массовое столкновение.