Массовая драка произошла на турнире по ММА в Москве

Массовая драка случилась во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) организации Hardcore в Москве, пишет ТАСС .

Главным боем вечера была встреча иранца Али Хейбати с представителем Армении Аркадием Осипяном. Однако после поединка в зале началось массовое столкновение.

Отмечается, что группа людей начала избивать Осипяна. Также иранец во время турнира ударил ногой выносившую таблички с раундами ринг-герл.

Ранее неадекватный мужчина ворвался в лицей в Люберцах, чтобы увидеть своего сына. Известно, что мужчина давно не жил со своей семьей из-за пристрастия к наркотикам. Его сын при этом не был готов к приходу отца.