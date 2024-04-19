Неадекватный мужчина ворвался в лицей в Люберцах, чтобы увидеть сына

Неадекватный мужчина ворвался в лицей в Люберцах, чтобы увидеть своего сына. Он знал, что идет в лицей и с какой целью, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Как стало известно, мужчина давно не жил со своей семьей из-за пристрастия к наркотикам. Его сын, который учится в лицее, не был готов к приходу отца.

Наркоман зашел в лицей, нашел класс, где учится ребенок, стал хватать мальчика за руки и кричать на преподавателей. Однако его остановил учитель по физкультуре и вызвал Росгвардию.

Житель Люберец, чья дочь учится в одном из местных лицеев, рассказал, что во время уроков девочка позвонила ему в слезах и пожаловалась на бродившего по школе «злого и кричащего дядю». По словам отца, шум в трубке напоминал звуки драки.