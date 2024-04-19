«Злой и кричащий дядя» ворвался в лицей и довел детей до истерики

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Газета.ru: неизвестный проник в лицей в Люберцах и перепугал младшеклассников

Житель Люберец, чья дочь учится в одном из местных лицеев, рассказал, что во время уроков девочка позвонила ему в слезах и пожаловалась на бродившего по школе «злого и кричащего дядю». По словам отца, шум в трубке напоминал звуки драки, сообщает Газета.ru .

Мужчина заявил, что ситуация произошла в 11:00 пятницы. Ему позвонила дочка, которая пожаловалась на дебошира в школьном коридоре.

«В том корпусе учатся только детки с первого по четвертый класс. Сейчас заберем дочь», — сказал мужчина.

По словам отца девочки, бродившего по школе неизвестного позже «скрутила полиция». Родитель обратил внимание, что дети не понимали, что происходило в лицее, и волновались.

Отец несовершеннолетней добавил, что задержанный мужчина не имел при себе оружия.