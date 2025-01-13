В Махачкале нашли очередную незаконную криптоферму

сегодня в 23:50

В Махачкале хозяин майнинг-фермы украл электроэнергии на 180 млн рублей

В Махачкале хозяин крупной майнинг-фермы украл электроэнергии на 180 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.

«Хозяин этой фермы незаконно подключился к сети, воруя электроэнергию у добросовестных граждан… Объем украденного энергоресурса составил более 27 миллионов киловатт-часов… Ущерб от таких действий исчисляется миллионами рублей — более 180 миллионов», — написал Гаджиев.

По его словам, незаконный предприниматель использовал для извлечения прибыли 408 устройств. Материалы передали в правоохранительные органы.

Ранее в России ввели запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе, в Дагестане.