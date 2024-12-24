Правительство РФ запретило майнинг в 10 регионах до 2031 года

Российский кабмин выпустил постановление, в котором вводится запрет на майнинг в 10 регионах страны с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года, сообщает ТАСС .

В документе идет речь о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Еще временно майнинг запрещается — в пики энергопотребления — на ряде территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В следующем году такие периоды будут с 1 января по 15 марта, а потом — с 15 ноября по 15 марта.

В правительстве пояснили, что список субъектов РФ и территорий не окончательный. Реестр может изменяться по итогам решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Вводимые ограничения направлены на сохранение баланса энергопотребления, они учитывают запросы промышленности.

Как считает заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов, запрет на майнинг в некоторых регионах страны связан не только с местным дефицитом электроэнергии, но и льготами на ее оплату.

«Сроки ограничений на майнинг криптовалюты синхронизированы с окончанием переходного периода ликвидации данной льготы», — отметил эксперт.

С прошлого месяца майнинг в России легализован при условии предоставления в ФНС сведений о полученных активах и адресов криптокошельков.