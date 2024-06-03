В МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, так как все 7 столпов ядерной защиты частично или полностью нарушены, сообщает РИА Новости.
«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все 7 столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны», — сказал Гросси.
С 3 по 7 июня в Вене проходит Совет управляющих МАГАТЭ.
Ранее Гросси назвал профессиональным сотрудничество МАГАТЭ и РФ по Запорожской АЭС. Гендиректор агентства отметил, что он находится в постоянном контакте с МИД РФ и «Росатомом».
Запорожская АЭС является самой крупной на территории Европы. Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В собственность России ЗАЭС перешла в октябре 2022 года.