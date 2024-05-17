Гросси назвал профессиональным сотрудничество МАГАТЭ и РФ по Запорожской АЭС

Россия «очень профессионально» сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости .

«Я уже говорил ранее и повторю вам, что это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях», — указал он.

Гросси добавил, что он находится в постоянном контакте с МИД РФ и «Росатомом». Стороны обмениваются мнениями по ряду связанных с атомной станцией технических аспектов.

Ранее на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ. НА станцию прибыли четыре инспектора, которые будут оценивать безопасность объекта.