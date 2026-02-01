В Луизиане во время стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка

Во время стрельбы на параде в американском штате Луизиана пострадали пятеро взрослых и ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WBRZ 2.

Отмечается, что стрельба произошла во время парада у дворца правосудия в округе Ист-Фелисиана.

Ребенок и еще один человек находятся в критическом состоянии.

Подозреваемый задержан.

Ранее группа подростков открыла огонь в торговом центре «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге. В результате происшествия ранение получила одна из посетительниц.

