Подростки открыли стрельбу в ТЦ в Петербурге, ранена посетительница — видео

Группа подростков открыла огонь в торговом центре «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге. В результате происшествия ранение получила одна из посетительниц, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как один из подростков открывает дверь в ТЦ и производит несколько выстрелов из пистолета. Затем в здание входят остальные молодые люди. Один из них забирает оружие у стрелка.

В результате инцидента пострадала женщина, ее ранили в правую щеку. После стрельбы подростки скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

