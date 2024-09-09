В Лубнах на Украине неизвестный бросил в толпу людей гранату, есть пострадавшие

Трое пострадали из-за брошенной в толпу людей гранаты в Лубнах на Украине

В городе Лубны Полтавской области на Украине неизвестный бросил в толпу людей возле супермаркета гранату, в результате взрыва сам он погиб, еще трое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Предварительно установлено, что травмы различной степени тяжести получили три человека. Сам неизвестный погиб. Его тело нашли недалеко от места происшествия с травмами, характерными для полученных от взрыва.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва, предположительно, гранаты в одной из квартир в Новороссийске погиб подросток. Еще трое его друзей травмировались и попали в больницу.