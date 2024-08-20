При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб один подросток

При взрыве в многоэтажке в Новороссийске погиб один 16-летний подросток, еще трое пострадали, сообщает 112 .

Взрыв произошел около шести вечером на 13 этаже в доме, который находится на Анапском шоссе. В результате происшествия погиб 16-летний подросток. Также известно, что трое несовершеннолетних получили травмы.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать граната или самодельное взрывное устройство. На место происшествия прибыли оперативные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Следственный комитет заявил, что взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли 10 человек, произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Газ, в свою очередь, скопился по причине отсутствия необходимого технического обслуживания.