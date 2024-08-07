Следком озвучил причину взрыва газа в Нижнем Тагиле

Следственный комитет заявил, что взрыв газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли 10 человек, произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Газ, в свою очередь, скопился по причине отсутствия необходимого технического обслуживания, сообщает «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.

Ранее по делу о взрыве газа задержали мастера и двух слесарей компании «ГАЗЭКС». Они проходят по уголовному делу по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) — санкция по этой части предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

В компании заявляли, что активно сотрудничают со следователями.

Днем 1 августа в Нижнем Тагиле прогремел взрыв в доме на улице Сибирской, в результате чего обрушился подъезд. Из-за ЧП погибли пятеро детей и пятеро взрослых.