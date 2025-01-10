В Лос-Анджелесе введут комендантский час из-за мощнейших пожаров

На фоне смертоносных пожаров, бушующих в штате Калифорния, власти Лос-Анджелеса решили ввести в округе комендантский час, сообщает ТАСС со ссылкой на Los Angeles Times.

О принятии подобной меры заявил шериф округа. Ее утвердят в пятницу. Комендантский час введут для безопасности жителей. Он будет действовать с 18:00 до 6:00 в «конкретных пострадавших районах вокруг очагов пожара».

Также округ запросил поддержку национальной гвардии для контроля дорожного движения.

Ранее стало известно, что число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе достигло 10 человек. Кроме того, пострадали более 5 тыс. строений, включая особняки голливудских звезд.

Так, без домов остались Бен Аффлек, который был вынужден переехать к экс-жене Дженнифер Гарнер, светская львица Пэрис Хилтон, актер Энтони Хопкинс. Также в числе эвакуированных звезд попали Риз Уизерспун, Том Хэнкс, Стивен Спилберг и т. д.