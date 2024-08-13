В Лобне покупательница Wildberries избила беременную сотрудницу пункта выдачи

Покупательница получила посылку с постельным бельем в пункте выдачи на улице Колычева. Она открыла коробку, но затем попросила вернуть товар. Беременная работница сообщила, что эта опция по отношению к изделиям такого типа не предусмотрена, нужно обращаться в техподдержку.

Клиентка Wildberries начала оскорблять и бить работницу пункта выдачи. Конфликт кончился тем, что сотрудница написала заявление в полицию, а клиентка оставила негативный отзыв.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что перспективы у Wildberries не радужные. По его словам, в компании продолжают увольнять сотрудников, и это может негативно сказать на ее функционировании.