В Лобне директор оттаскала учительницу за волосы за отказ работать сверхурочно

Директор школы искусств подмосковной Лобни Елена М. напала на молодую девушку-преподавателя Анну В. Та не хотела работать сверхурочно без оплаты и выполнять задачи, не входящие в ее обязанности, сообщает Mash .

На опубликованной записи директор и по совместительству депутат, глава комиссии по культуре Лобни взяла Анну за волосы и протащила рядом со стеной. Она сделала это публично, в коридоре школы, когда вокруг были дети.

Молодая преподавательница не хотела проводить дополнительные уроки бесплатно и выполнять не прописанные в трудовом договоре задачи, которые ей давали учителя. Тогда Елена потребовала написать заявление об увольнении по собственному желанию. Анна отказалась, после чего директор напала на нее.

Анна сняла побои и написала заявление в полицию. Родители школьников уведомлены об инциденте. Они планируют направить прошение в министерство культуры и туризма Подмосковья о лишении Елены должности директора.

Как заявили в министерстве, вопрос находится на контроле. Сейчас администрация городского округа проводит служебную проверку по факту происшествия.

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