Российские учителя надели шапки из фольги из-за белорусского пранкера

сегодня в 17:28

Baza: пранкер заставил учителей надеть шапочки из фольги против облучения НАТО

Пранкер из Белоруссии признался, что заставил российских учителей надеть на голову шапочки из фольги. Они якобы помогают бороться с «облучением от НАТО», сообщает Baza .

Шутник отправил администрациям некоторых российских учебных заведений письмо якобы от депутатов. В нем «народный избранник» потребовал организовать в школах акцию «Шлем отечества».

Учителям нужно было слепить головные уборы из фольги, надеть на голову и сделать фотографии, видео. Цель акции — якобы «обучение педагогов гражданской обороне».

Представители одних учебных заведений сразу раскусили, что их пытаются обмануть. Другие поверили и всем коллективом слепили шапки из фольги по выдуманной инструкции и отправили фотографии.