В Лобне арестовали родителей, истязавших дочь раскаленным металлом

Родителей девочки 2012 года рождения, которые ее регулярно избивали и пытали раскаленным железом, арестовали по ходатайству сотрудников ГСУ СК России по Московской области, об этом сообщает пресс-служба областного следственного комитета .

Предварительно установлено, что мужчина и женщина регулярно издевались над малолетней дочерью с января 2024 года. Девочка подвергалась не только избиению. Мать и отец систематически прижигали разные части ее тела раскаленным металлом, после чего оставались соответствующие повреждения у ребенка.

Злоумышленников подозревают в преступлениях, предусмотренных п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». В ближайшее время им планируют предъявить обвинение. Ни мать, ни отец в ходе допросов свою вину не признали.

Родители утверждают, что их дочь сама себе наносила страшные травмы. По данному делу назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что семейство, где родители издевались над девочкой, проживает в подмосковной Лобне нелегально. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.