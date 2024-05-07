В ЛНР нашли тело наемника с французскими шевронами

На убитом под Белогоровкой наемнике обнаружили французские знаки отличия

На уничтоженном под Белогоровкой в ЛНР наемнике обнаружили французские знаки отличия, пишет РИА Новости .

На одном из трупов во взятом российскими силами опорнике были несколько шевронов в виде французских флагов.

Военкоры, подполье и военные эксперты подтверждают прибытие первых частей французского легиона в зону российской спецоперации, а также их первые существенные потери.

Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в интервью иностранным СМИ в конце апреля сообщил, что Франция направила солдат Иностранного легиона на Украину.