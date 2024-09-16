В ЛНР эвакуировали дом престарелых из-за природного пожара
Пациентов дома престарелых в Луганской народной республике эвакуировали из-за угрозы пожара, пишет ТАСС.
85 пожилых человек из поселка Станица республики перевезли в горбольницу, уточняет агентство.
Ранее два человека пострадали в результате природного пожара в селе Валуйское.
МЧС в понедельник усилило свою группировку в ЛНР специалистами из Московской и Тульской областей.
Ранее в регион прибыли спасатели из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Калмыкии.