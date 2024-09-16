сегодня в 19:08

Пожарные и техника из Подмосковья и Тульской области отправятся в ЛНР на подмогу

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить в Луганскую Народную Республику дополнительную группировку сил и средств для помощи в тушении пожаров, сообщает пресс-служба министерства.

В регионе отправляются 60 специалистов и 16 единиц техники из Московской и Тульской областей. Они будут распределены в районы с наиболее сложной обстановкой.

Много пожаров вспыхнуло в ЛНР в начале сентября. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что возгорания в регионе могли быть вызваны умышленными поджогами.

Ранее в ЛНР уже направилось усиление из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Калмыкии.