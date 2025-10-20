В Люберцах водитель BMW сбил мальчика, перебегавшего дорогу на «красный» сигнал

ДТП с участием иномарки произошло в Люберцах. Автомобиль марки BMW сбил 13-летнего мальчика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

По предварительным данным, авария произошла возле одного из домов, расположенных на Октябрьском проспекте. Ребенок перебегал дорогу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на него наехал автомобиль BMW.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее иномарка насмерть сбила пешехода в Воскресенске. Он шел по краю проезжей части в попутном направлении.

