Иномарка насмерть сбила пешехода в Воскресенске

сегодня в 09:49

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожной аварии со смертельным исходом в округе Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Утром в понедельник на 12-м км автодороги ММК-Чечевилово-МБК произошло ДТП. Предварительно, женщина 1969 года рождения за рулем Chevrolet наехала на мужчину 1987 года рождения, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии пешеход скончался на месте.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки они примут решение в установленном законом порядке.

Ранее пьяный водитель насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу на улице Флотской в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.