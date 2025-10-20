Пьяный водитель насмерть сбил пешехода на севере столицы и поджег свою машину

На улице Флотской в Москве водитель сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

ДТП произошло вечером 19 октября. В результате аварии мужчина-пешеход скончался на месте.

Машина получила механические повреждения, был потерян передний госномер авто. Водитель 1991 года рождения после аварии скрылся с места. Но его задержали по месту жительства. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы скрыть следы ДТП, он поджег свою машину (ВАЗ 21140).

Водитель задержан. Его привлечение к уголовной ответственности по пунктам «а», «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места преступления, в состоянии опьянения) находится на контроле в городской прокуратуре.

Ранее на юго-востоке столицы иномарка Toyota сбила пешехода, который переходил дорогу в не установленном для этого месте. В результате аварии человек скончался от полученных травм.

