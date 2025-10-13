Иномарка насмерть сбила пешехода на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы иномарка Toyota сбила пешехода, который переходил дорогу в не установленном для этого месте, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.
Предварительно, на улице Пруд-Ключики в районе дома №5 водитель наехал на пешехода. В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее КамАЗ насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину в Москве. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
