КамАЗ насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину в Москве

сегодня в 09:06

Пешеход погиб в ДТП на Россошанской улице рядом с домом 2к3 по Россошанскому проезду в Москве. Его задавил водитель грузовика КамАЗ, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы.

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От сильных травм пешеход погиб на месте.

Работники ГАИ и следователи выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее подростки на квадроцикле сбили четырехлетнего ребенка в Люберцах. Он переходил дорогу с матерью по регулируемому дорожному переходу.

