Подростки на квадроцикле сбили 4-летнего ребенка на переходе в Люберцах

Подростки на квадроцикле сбили 4-летнего ребенка на пешеходном переходе в Люберцах. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в среду вечером на улице Карла Маркса в поселке Красково. Предварительно, 17-летний подросток за рулем квадроцикла без прав сбил 4-летнего ребенка, который с мамой переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего с различными травмами экстренно госпитализировали в медучреждение. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних.

Как пишет Mash, в момент ДТП в квадроцикле находились двое подростков. Гонщиков задержали и передали полиции. Подростки со слезами на глазах просили их отпустить, так как «их убьют дома».

