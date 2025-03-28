В Литве четвертый день ищут американских военных, утонувших в болоте на учениях

В литовском Пабраде с 25 марта ищут четверых военных из США, которые вместе с БРЭМ M88 Hercules пропали в болоте во время учений. В операции задействованы сотни людей и десятки спецмашин, сообщает литовское Delfi .

«За ночь нам удалось откачать часть ила, но этого все равно недостаточно — вода устремляется на место инцидента из близлежащего озера», — рассказала радио LRT министр национальной обороны Довиле Шакалене.

Специалисты пытаются создать насыпь у болота и уже возвели специальный мост. В спасательных работах также задействовали дополнительный американский бульдозер.

28 марта на место происшествия приедет президент Литвы Гитанас Науседа.

25 марта стало известно о пропаже четверых американских солдат и гусеничной машины во время учений на полигоне в Пабраде. Днем позже армия США заявила, что затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules обнаружена.

Тела пропавших бойцов ВС США до сих не нашли. Литовские власти не исключают, что американцы могли выжить.