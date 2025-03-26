Четверо американских военнослужащих пропали и погибли в Литве

Четверо американских военнослужащих пропали без вести и погибли в ходе учений на территории Литовской Республики, сообщает Aif.ru .

Как пишет литовское издание Delfi, инцидент произошел накануне вечером во время плановых тактических учений в городе Пабраде. Также с военными пропало гусеничное транспортное средство.

«Предполагаемое место происшествия установлено, ведутся поисково-спасательные работы», — заявил представитель вооруженных сил Литвы Гинтаутас Цюнис.

Согласно последним данным, как сообщает издание, пропавшие американские военные были найдены мертвыми.

Ранее газета Sun сообщала, что 18-летнего британского наемника ВСУ Джеймса Уилтона ликвидировали на его первом боевом задании в зоне СВО. Парень не имел военного опыта.