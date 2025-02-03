Sun: британского наемника ликвидировали в его первом бою
Британского 18-летнего наемника ликвидировали на первом задании в зоне СВО
Британского 18-летнего наемника Джеймса Уилтона ликвидировали на первом задании в зоне СВО. сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.
Джеймс Уилтон из города Хаддерсфилд отправился на Украину в 17 лет, несмотря на протесты родственников. Он не имел военного опыта.
«Он погиб в результате взрыва через несколько минут после начала выполнения своего первого задания», — указано в публикации.
Ранее российские военные взяли в плен наемника из Австралии.