Российское отделение Международного комитета защиты прав человека (МКЗПЧ) обратилось к МИД РФ и Австралии с просьбой об обмене заключенными. МКЗПЧ предлагает обменять австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в зоне СВО, на россиян — Киру и Игоря Королевых, арестованных в Австралии за шпионаж, а также Семена Бойкова, сообщает RT .

«Таким образом их семьи получат возможность вернуть своих близких, и очень надеюсь, что российские и австралийские власти будут готовы поддержать такую гуманитарную инициативу», — заявил вице-президент российского отделения МКЗПЧ Иван Мельников.

Бойков уже 2 года укрывается в российском генконсульстве в Сиднее во избежание преследования австралийских властей.

Мельников считает, что все эти лица должны стать кандидатами на обмен, чтобы их семьи могли воссоединиться. Он надеется на поддержку этой гуманитарной инициативы со стороны обеих стран. Несмотря на напряженные отношения между Россией и Австралией, Мельников видит приоритет в защите прав граждан, как это гарантировано конституциями и международными соглашениями.

МКЗПЧ призвал глав МИД обеих стран принять меры для организации обмена Дженкинса на Королевых и Бойкова.

Сообщается, что Дженкинс был пленен в конце декабря 2024 года, воюя за ВСУ. Первоначально появились слухи о его гибели, что вызвало резкую реакцию австралийских властей, которые даже грозили выслать российского посла. Однако 29 января Россия заявила, что Дженкинс жив и находится под стражей. Австралийская сторона подтвердила получение этой информации.