В Ленобласти женщина зарезала возлюбленного и месяц жила с его трупом

В Ленинградской области 40-летняя местная жительница зарезала любовника и месяц жила в квартире с его трупом. Подозреваемая сбежала, когда тело жертвы начало разлагаться, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в деревне Торосово. Жители несколько дней жаловались на трупный запах в подъезде, который исходил из квартиры Екатерины Н. Соседи неоднократно пытались достучаться до женщины, но безуспешно. Тогда жильцы вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире разлагающееся тело 35-летнего возлюбленного Екатерины по имени Олег. На теле жертвы были найдены 8 ножевых ранений. Предварительно, убийство произошло около месяца назад.

По словам соседей, они видели Екатерину некоторое время назад, но потом она вдруг пропала.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемую объявили в федеральный розыск.

Предварительно установлено, что женщина скрыла от любовника свою судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и лечение в психиатрической больнице на протяжении нескольких лет. Лечение завершилось в 2016 году и затем Екатерине назначили принудительное лечение у психиатра.

Ранее стало известно, что в убийстве 47-летней саратовской бизнесвумен подозревают 53-летнюю супругу ее любовника. Сотрудники полиции задержали женщину.