SHOT: в убийстве саратовской бизнесвумен подозревается жена ее любовника

В убийстве 47-летней предпринимательницы Натальи А. из города Балаково в Саратовской области подозревают 53-летнюю супругу любовника бизнесвумен. Сотрудники полиции задержали женщину, сообщает SHOT .

В настоящее время следователи изучают переписки подозреваемой и жертвы. Светлана Т. неоднократно угрожала любовнице своего мужа с разных аккаунтов.

По предварительной информации, подозреваемая устранила соперницу из ревности. Светлане уже продлили срок задержания по подозрению в организации убийства любовницы мужа. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

В последнее время Светлана занималась хендлингом йоркширских терьеров и зарабатывала на вязке своего кобеля. До этого женщина некоторое время работала на местном Вагоностроительном заводе. Подозреваемая увлекалась фитнесом, здоровым питанием и модой.

У Светланы с супругом есть 23-летняя дочь. Убитая Наталья А. жила в соседнем доме.

Наталья пропала вечером 22 сентября. Около автомобиля на нее напали несколько преступников в масках. Они затолкали женщину в машину и увезли в неизвестном направлении. Позднее тело 47-летней предпринимательницы обнаружили в собственной машине в лесополосе.