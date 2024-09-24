Неизвестные в масках среди ночи похитили саратовскую бизнесвумен

Инцидент произошел поздно вечером 22 сентября накануне дня рождения Сизовой. Женщина шла по улице, когда двое неизвестных в маске схватили ее, запихали в автомобиль Toyota RAV4 белого цвета и увезли в неизвестном направлении.

Очевидцы смогли описать злоумышленников. Они были одеты в черное, а лица закрыли масками. Родственники оперативно заявили в полицию. Они отметили, что ничего подозрительного в поведении женщины не замечали.

Сизова окончила Саратовскую государственную сельхозакадемию по специальности «Аудит». Она ведет активный образ жизни, любит горнолыжные курорты и отдых на природе. Женщина владеет клининговой компанией.

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