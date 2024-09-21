Убивший 37 человек маньяк-иконописец похитил свою дочь у экс-супруги в Москве

Убивший 37 человек маньяк-иконописец Артур Рыно похитил свою четырехлетнюю дочь у бывшей супруги в Москве. Он забрал девочку из детского сада и скрылся, сообщает SHOT .

После освобождения из колонии мужчина открыл тату-студию. Там он познакомился с мастером пирсинга Валентиной. То, что возлюбленный был серийным убийцей, девушку не смутило. Они поженились в 2020 году. Артур взял фамилию супруги.

Через два года брак пары распался из-за того, что мужчина несколько раз поднимал руку на Валентину. Их дочь осталась жить с матерью, но с отцом ей не запрещали видеться.

Недавно Валентина пришла забрать ребенка из детского сада, но там ей сообщили, что девочку уже забрал отец. Бывший муж на звонки не отвечал. Ребенка нашла полиция спустя четыре дня после похищения. Девочка все это время была в Павловском Посаде, где живет мать Артура. Сейчас Валентина через суд пытается добиться запрета на встречи ребенка с отцом.

Рыно задержали весной 2007 года. На тот момент он учился в школе иконописи им. Киселева, ему было 17 лет. Вместе с другом он основал банду скинхедов и признался, что убил 37 человек. Несовершеннолетнего Артура тогда приговорили к 10 годам колонии.