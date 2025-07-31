В Ленобласти парень украл карету скорой помощи и повредил ее в аварии

Утром 30 июля мужчина угнал карету скорой помощи с территории больницы в доме 17 по Воронцовскому бульвару в пригороде Санкт-Петербурга, Мурино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Об угоне машины скорой помощи в полицию сообщили 30 июля в 07:23. Через полчаса ее нашли рядом с домом 7 по Петровскому бульвару. Автомобиль уже успел попасть в аварию и получить повреждения.

На месте случившегося задержали 23-летнего парня из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае. Его привезли в отдел полиции и открыли уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Ранее актера Максима Архипова, сыгравшего в сериале «Морские дьяволы», задержали в Москве. Его подозревают в угоне машины Toyota Rav4.