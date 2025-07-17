Актера из «Морских дьяволов» обвинили в угоне иномарки

Актера Максима Архипова, который сыграл в сериале «Морские дьяволы», задержали в столице. Его подозревают в угоне Toyota RAV4 во Внуковском, сообщает Mash .

Инцидент с угоном иномарки местной воспитательницы детского сада произошел в прошлом году. Женщина вышла во двор и обнаружила пропажу. Угонщика искали восемь месяцев.

Им оказался Архипов, который давно остался без основной работы. Он жил на гроши, которые зарабатывал в качестве грузчика. Поэтому он решился на преступление. В отношении актера завели уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Более того, выяснилось, что Архипов находится в черных списках у каршерингов. Оказалось, бывший артист постоянно нарушал правила дорожного движения и вел себя грубо.