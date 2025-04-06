В Ленобласти нашли тело четвертой жертвы «поймавшего белку» мужчины

Следователи обнаружили четвертое тело убитого мужчины 1964 года рождения, которое находилось примерно в 300 метрах от дома, где ранее «поймавший белку» подозреваемый убил трех человек, об этом сообщили в Следкоме Ленинградской области .

Происшествие случилось в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области. Там мужчина застрелил трех человек и покушался на жизнь еще одного. Тело четвертой жертвы нашли не сразу. Оно находилось на расстоянии 200-300 метров от дома, где произошел конфликт. На месте массового убийства работают следователи, полиция и эксперты.

«Следственным отделом по городу Тихвину СУ СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ „Покушение на убийство“, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ „Убийство двух и более лиц“», — говорится в сообщении.

Злоумышленника уже допрашивают компетентные специалисты. Следователи планируют ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на период расследования преступления. В ближайшее время подозреваемому в массовом убийстве предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что под Петербургом мужчина «поймал белку» на фоне злоупотребления алкоголем, схватился за охотничье ружье и расстрелял три человека. Один из потерпевших выжил, его госпитализировали.