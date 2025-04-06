57-летний пьяный мужчина «поймал белку» и застрелил 3 человек в Ленобласти

сегодня в 10:30

Mash: 57-летний пьяный мужчина убил из охотничьего ружья 3 человек в Ленобласти

Нетрезвый 57-летний мужчина «поймал белку» и застрелил из охотничьего ружья сразу троих человек. Он захотел решить старые конфликты, сообщает « Mash на Мойке ».

Первым мужчина убил пасынка. Он находился вместе с нетрезвым в одном доме.

Затем агрессор убил двоих мужчин в Тихвинском районе. Третий, 74-летний, получил сильные ранения, но не погиб. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

После серии убийств мужчина вернулся домой и лег спать. Правоохранители арестовали его в состоянии сильного алкогольного опьянения.

У мужчины суммарно было пять ружей. Открыто уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Москве 37-летний мужчина убил трехмесячную дочь и совершил суицид.