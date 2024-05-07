В Ленобласти извращенец напал на женщину с ребенком и отобрал у нее носок

Сотрудникам полиции предстоит разобраться в обстоятельствах странной истории в поселке Бугры Ленинградской области, где неизвестный напал на женщину с ребенком, отобрал у нее один носок и сбежал, пишет Mash .

Предварительно установлено, что к потерпевшей подбежал мужчина в черно-красном костюме, который долго за ней наблюдал. Злоумышленник схватил женщину за ногу и потребовал отдать ему один носок, после чего сбежал.

Неизвестный не причинил матери с ребенком никакого физического вреда и больше ничего не украл, но напуганная сельчанка все равно обратилась за помощью в полицию.

Ранее в Лос-Анджелесе неизвестный напал на мужчину, после чего съел его глаз и ухо. Местная полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.