Бездомный каннибал съел ухо и глаз мужчины у магазина в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса разбирается в обстоятельствах нападения на мужчину бездомного каннибала, который на парковке у магазина 7-Eleven съел глаз и ухо пострадавшего, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Установлено, что на мужчину напал 29-летний бездомный Колин Чех, который по велению голосов в голове использовал зубы в качестве оружия в сражении с «оборотнем», за которого принял потерпевшего. Чех несколько раз ударил прохожего головой об асфальт, от чего тот скончался.

После убийства, бездомный наклонился над телом жертвы и съел часть его лица на улице рядом с продуктовым магазином 7-Eleven. Во время осмотра трупа выяснилось, что каннибал успел употребить в пищу глаз и ухо.

В момент задержания Чех не смог ответить ни на один вопрос стражей порядка. Позднее он заявил, что не спал пять суток. Во время первого заседания адвокат заявил, что его подзащитный невменяем. Впереди его ждет психиатрическая экспертиза и повторное заседание, назначенное на 24 мая.

Ранее в Уфе директор гимназии спасла школьницу от нападения бездомного, который оказался педофилом. В ходе допроса он признался, что приставал к девочке в подъезде.